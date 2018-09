Den neie Moien um Radio, nei Serien op der Télé, exklusiv Rubriken um RTL Today an d‘RTL-Wal-Tournée… Fir dës Rentrée 2018 ginn et eng Rei Changementer an Neiegkeeten z’entdecken.



PDF: RTL Rentrée 2018



Nei op der Tëlee



Zëmmer ze verlounen





An der neier Sitcom „Zëmmer ze verlounen“, geet et ëm de Max (Tommy Schlesser), e jonke Schauspiller, dee vu senger Fra, dem Sophie (Hana Sofia Lopes) verlooss gouf.



Bad Banks





Band Banks entféiert iech an déi héich komplex an deelweis skrupellos Welt vum Investmentbanking. Déi jonk an éiergäizeg Bankerin Jana Liekam (Paula Beer) mengt, hir Karriär wier um Ënn, bis si vun hirer Patronne, der Lëtzebuerger Investmentbänkerin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch), eng dubiéis Alternative gebuede kritt.



Nei um Radio



Den RTL Wecker (07.09.2018) De Promovideo fir den neie Moien um Radio.

Neie Wecker mam Dan Spogen a Michelle Reiter







Vum 10. September u start de Radio all Moien mat engem neie Wecker an den Dag a begleet Iech duerch d’Woch mat villen neien Emissiounen.





Walen 2018





Vum 15. September bis de 6. Oktober ass d’RTL-Team all Samschdeg vun 10:00 bis 13:00 Auer an de 4 Bezierker ënnerwee a fillt de Bols kuerz virun de Walen.



Datumer a Stied

Samschdes vun 10 bis 13 Auer



15. SEPTEMBER | ”MAARTPLAZ” (PLACE DU MARCHÉ ), IECHTERNACH

22. SEPTEMBER | “BOTTERPLAZ” (PLACE JOSEPH BECH), DIKRECH

29. SEPTEMBER | “KNUEDLER” (PLACE GUILLAUME), STAD LËTZEBUERG

6. OKTOBER | ZENTRUM, DIDDELENG



Um Walsonndeg si mir op RTL Télé Lëtzebuerg, RTL Radio Lëtzebuerg an RTL.lu de ganzen Dag fir Iech dobäi an halen d'Land iwwert déi wichtegst Evolutiounen um Lafenden.



RTL Today

Do you love Luxembourg? - We do!





Fir e mulitkulturellt Lëtzebuerg hu mir bei RTL Today niewent de klasseschen News och facettëräich Rubriken, wéi zum Beispill "RTL Introduces...", "Vox Pops", "Luxembourg insider" oder "What to try at". D'Fräigeeschter fanne bestëmmt déi eng oder aner interessant Geschicht bei "The Luxembourg Wurst" oder an eisem "Opinion"-Beräich.



