1,2 Milliounen Beem stoungen ufanks vum 20. Joerhonnert an de Lëtzebuerger Bongerten. Haut sinn et der manner wéi 200.000.

Aktiounsplang Bongerten - Reportage Lisa Klein



Speziell Déieren- mee virun allem Planzenaarte lafe Gefor auszestierwen a vill Uebst Zorten déi typesch fir d’Regioun sinn, si scho verschwonnen. Den Aktiounsplang Bongert soll hëllefen dësen Typ vu Landwirtschaft erëm zum Liewen ze erwächen.

Scho viru méi ewéi 15 Joer hunn Naturschutz Organisatioune Projete lancéiert, fir d’Fërderung vun de Bongerten. D’Haaptzil ass et déi bestoend Beem ze erhalen a konstant néier ze planzen. Ongeféier d’Hallschecht vun de Bongerte sinn am Oste vum Land.



D’Biologesch Statioune “Naturpark Mëllerdall” an de “Syndicat intercommunal à vocation multiple” këmmeren sech drëms. De Mikis Bastian, vum Naturpark Mëllerdall betount, dass d'Organisatioun sech fir alles asetzt, dat mam Naturschutz an de Gemengen ze dinn huet.





Ronn 2600 Uebstbeem goufen zanter 2013 tëscht Beefort a Munneref geplanzt. Landeswäit sinn ewell schonn 750 Uebst Zorten erfaasst a ronn 400 dovun a Bongerte geplanzt ginn. Wann awer de leschte Bam vun enger Zort ëmfält, verschwent dës.

Enner anerem gëtt Gebeess a Cidre mat deene verschiddenen Äppel Zorten hiergestallt. Dat ass en Räichtum dee mir ons bewosst musse ginn, ënnersträicht d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Wann een dee Räichtum wéilt erhalen a gläichzäiteg well méi onofhängeg ginn, da missten sou Projeten op alle Fall staark ënnerstëtzt ginn an de Know-How och vergréissert ginn.

Et wier och wichteg ee regionaalt Netzwierk tëscht de Besëtzer vun de Bongerten, Uebst Veraarbechter an den Uebst Händler ze kreéieren. Weiderhi lokal Produite kënnen ze produzéiere wier e Gewënn.