Virum Face-a-Face tëscht dem Wirtschaftsminister an LSAP-Spëtzekandidat Etienne Schneider an dem CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler, huet d'Claude Zeimetz duerch déi wirtschaftspolitesch Proposen vun den zwou Parteie gebliedert an do nawell eng ganz Partie Iwwerschneidunge festgestallt.



Virschau Face-à-Face





D'CSV, déi bis ewell jo just Elementer vum Wahlprogramm verëffentlecht huet, wëll de Wuesstem begleeden a leeden. Wéi dee Wuesstem konkret geleet soll ginn, dat huet d'Partei der Ëffentlechkeet nach net verroden.



D'Schlagwuert nom Rifkin-Prozess, dat déi lescht Méint zimlech iwwerstrapazéiert gouf, ass bekanntlech de qualitative Wuesstem. D'LSAP proposéiert, konkret via Investitiounen, derfir suergen, datt sech nei Betriber nëmmen dann nach implantéieren, wa se déi beschtméiglech Technologien asetzen, fir Emissiounen a Ressourceverbrauch méiglechst niddreg ze halen. Ënnert dem Motto vum "inklusive Wuesstem" kënnt dann och nach eng sozialistesch Approche mat eran. D'Wirtschaft soll am Déngscht vun de Leit stoen an net ëmgedréit. D'LSAP ass iwwerzeegt, datt mer Croissance brauchen awer eben eng aner wéi bis elo.



Zimlech ähnlech fält bei béide Parteien d'Analys vun den zukunftsweisende Wirtschaftsbranchen aus: ICT, Logistik, Bio- an Ëmwelt-Technologien an de Space Mining.



Spezifesch bei der CSV gëtt sech donieft fir e sougenannte "Health Hub" staark gemaach. D'LSAP hält nieft de méi moderne Sparten awer och verstäerkt un den Handwierks- an Industriebetriber fest.



Zousätzlech Ënnerstëtzung fir PMEe versprieche se allebéid. Ënnert anerem mat steierfräien staatlech Bäihëllefen op der Säit vun de Sozialisten, an ënnert anerem Steierimmunitéit wa Betriber an der Famill iwwerholl ginn, op der Säit vun de Chrëschtlechsozialen, déi zwar zousätzlech Aktivitéitszonen, mä keng nei Biotopen ausweise wëllen.



Datt d'Betriber an der Digitaliséierung begleet solle ginn, dat fënnt een och op béide Säiten, grad wéi d'Kreeslafwirtschaft an e kloert Bekenntnis zur Uni Lëtzebuerg an der Fuerschung hei am Land.



Nach e Wuert zu der Finanzplaz: Déi huet souwuel fir d'CSV wéi fir d'LSAP och an Zukunft hir Plaz an der Lëtzebuerger Economie. Fir d'Sozialiste mussen d'Sanktiounsméiglechkeeten géint déi Finanzacteure verstäerkt ginn, déi géint Regele verstoussen an nei Geschäftsfelder sollen déi ethesch Ufuerderungen respektéieren.



Sou ee Passus fënnt een, bei deem, wat vun der CSV bis ewell bekannt ass net. Déi Chrëschtlechsozial wëlle besonnesch d'Entwécklung vun de FinTech an de GreenBonds weiderdreiwen.