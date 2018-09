D'Gefier vum Mann huet sech dobäi op d'Säit geluecht an de Chauffer huet missten aus dem Won erausgeschnidde ginn.

Gléck am Ongléck

© CIS Echternach

Gléck am Ongléck hat een Automobilist e Freideg kuerz no 17 Auer op der N10 tëscht Iechternach an Steenem.

Aus nach bis elo ongekläerter Ursaach ass den Automobilist vun der Strooss ofkomm. D'Gefier ass dowéinst gekippt an op der Säit leien bliwwen.

Den Automobilist gouf an sengem Gefier ageklemmt an huet missen mëttels hydrauleschem Material gebuerge ginn. Hie koum mat mëttelschwéiere Blessuren an d‘Spidol.

Op der Plaz waren eng Ambulanz an den Sauvetage vum CIS Iechternach, Pompjeeë vum CIS Rouspert, den Helikopter vun der Air Rescue mam Samu aus der Staat.