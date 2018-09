© afp

Geklot hat e fréieren Hausmeeschter, dee jorelaang mat Roundup, engem Herbizid vu Monsanto, geschafft hat a senger Meenung no dowéinst Kriibs krut. Zu Lëtzebuerg gëtt et elo e ganz ähnleche Fall.





Affär Glyphosat / Reportage Maxime Gillen



De Claude Lammar huet jorelaang als Gäertner um Kierchbierg geschafft. Reegelméisseg hunn hien a seng Kollegen d’Gréngs laanscht d’Stroosse mat Herbiziden ewechgemaach. Haut leit de Claude Lammar u Kriibs a gouf 2015 entlooss, dat nodeems hien 52 Woche laang krank geschriwwe war. Well hien iwwerzeegt ass, dass seng Aarbecht mat Herbiziden u senger Krankheet Schold ass, ass hien domat viru Geriicht gaangen, wéi säin Affekot Jean-Jacques Schonckert erkläert.

Et wier een aus verschiddene Grënn viru Geriicht gaangen. Ënnert anerem hätt ee geklot, well de Mann entlooss ginn ass, wéi e krank war an do hätt ee viru Geriicht Recht kritt. Da wéilt een och, dass d'Krankheet vum Mann als Beruffskrankheet ugesi gëtt an zulescht géif et nach de strofrechtleche Volet ginn, wou ee Plainte beim juge d'instructio gemaach hätt.

D’Klo riicht sech engersäits géint dem Claude Lammar säi fréieren Employeur an d’Produzente vun de Produiten, mat deenen hie geschafft huet. Ma wéi kënnt hien dorop, dass d’Herbiziden de Grond fir seng Krankheet sinn?

De Claude Lammar erkläert, dass hien den Zesummenhang do gemaach huet, wou säi Dokter him erkläert huet, dass et ee Kriibs wier, deen normalerweis Jugendlecher kréien, ausser ënner Awierkunge vu baussen, zum Beispill Chemikalien.