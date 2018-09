Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Op RTL Radio an Télé proposéiere mir Iech déi nächst 5 Wochen eng ganz Rei Table Ronden, Face-à-Facen a Reportagen.



Fir den Optakt huet de François Aulner um Méindeg de Moien de Vizepremier an LSAP-Spëtzekandidat, Etienne Schneider an den CSV-Spëtzekandidat, Claude Wiseler empfaangen.