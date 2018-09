© RTL (Archiv)

Dëse Samschdeg ass de Weltdag vun der "Éischter Hëllef". En Dag, deen et zënter dem Joer 2000 gëtt a bei deem et drëm geet, d'Populatioun ze sensibiliséieren an dëser méi no ze bréngen, wéi wichteg d'Leeschte vun éischter Hëllef ass, wann all Sekonn zielt. De Fokus läit dëst Joer op Verkéiersaccidenter.Zejoert hunn zu Lëtzebuerg 11.000 Leit Éischt-Hëllef-Course mat Succès ofgeschloss.Vun dësem Samschdeg u gëtt et dann och en neie Portail am Netz fir de premier secours. Do fënnt de Public ënner anerem e Kalenner mat de Coursen, déi proposéiert ginn, an et kann ee sech online aschreiwen.