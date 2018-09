Viru kuerzem waren et 25 Joer, datt den deemolege belsche Kinnek Baudouin gestuerwen ass.

D'Begriefnes vum Kinnek Baudouin am Joer 1993. © AFP (Archiv)

E Samschdeg de Moien ass zu Bréissel an der Kierch Notre-Dame zu Laeken eng Gedenkmass, bei där och de Grand-Duc Henri, d'Grande-Duchesse Maria Teresa souwéi aner Membere vun der groussherzoglecher Famill dobäi sinn.



De Kinnek Baudouin war jo de Brudder vun der Grande-Duchesse Joséphine Charlotte, also de Monni vum Grand-Duc Henri. De belsche Monarch war 1993 am Alter vun 62 Joer un Häerzversoe gestuerwen. Hie war 42 Joer laang Kinnek.