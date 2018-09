Géint 17.30 Auer um Freideg gouf et en Accident mat 3 Gefierer zu Nidderfeelen. Eng Persoun gouf verwonnt.

Knapp 45 Minutte méi spéit huet et tëscht Schieren an Ettelbréck gerabbelt. En Auto an e Moto waren anenee gerannt. Och hei ass ee Blesséierten ze notéieren.



Géint 1.40 Auer um Samschdeg gouf zu Hollerech e Foussgänger ugestouss a verwonnt. Kuerz virun 3 Auer hat et dann nach um Gréiweknapp geknuppt. Hei war een Auto am Coup an eng Persoun gouf verwonnt.