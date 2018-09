© AFP

An der Analyse vun der Agence heescht et, datt d'Lëtzebuerger Wirtschaft sech gutt géing entwéckelen an de Rhythmus vun der Croissance méi héich wier, ewéi am Rescht vun der Eurozon. D'Staatsfinanze wieren donieft och gesond.



DBRS confirme la notation AAA et les bonnes perspectives pour l'économie du Luxembourg (07.09.2018)

Communiqué par: ministère des Finances

L'agence de notation DBRS a confirmé en date du 7 septembre 2018 le maintien du AAA du Grand-Duché de Luxembourg avec perspective stable.

Dans son analyse, l'agence souligne que l'économie luxembourgeoise continue à se développer favorablement, à un rythme de croissance supérieur à celui du reste de la zone euro. DBRS estime que les finances publiques sont robustes et saines, avec un niveau d'endettement public de 23% du PIB, largement en dessous de la moyenne de la zone euro et de l'objectif gouvernemental de 30% du PIB. L'agence note d'ailleurs que les finances publiques se sont portées mieux que prévu en 2017. Ce résultat est d'autant plus remarquable que la réforme fiscale a abouti à des baisses d'impôt tangibles, tant pour les citoyens que pour les entreprises.

DBRS estime que la place financière du Luxembourg est en bonne position pour bénéficier, dans le cadre du Brexit, de la relocalisation d'établissements financiers vers sa place. D'une manière générale, la place financière restera un des moteurs de la croissance. En complément, l'agence souligne les efforts de diversification de l'économie luxembourgeoise vers d'autres industries à haute valeur ajoutée.

En ce qui concerne le marché du logement, DBRS constate une augmentation des prix, mais estime que les risques pour la stabilité financière sont contenus.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: «Je me réjouis de cette nouvelle confirmation de la bonne santé économique et financière du pays. Les perspectives positives, dont l'analyse par cette agence indépendante fait état, soulignent le bien-fondé de la politique budgétaire et fiscale menée au cours des dernières années.»