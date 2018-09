Déi lescht Nuecht gouf et an der Stad op Uerder vum Parquet Alkoholkontrollen, méi genee am Eecher Bierg, der Avenue John F. Kennedy an op der Areler Strooss. Tëscht kuerz virun Hallefnuecht an 4.15 Auer goufen 105 Automobiliste kontrolléiert, 8 Mol war den Test positiv. Zwee Führerschäiner hu missen op der Plaz agezu ginn.

4 weider Permisen huet d'Police misse Chaufferen op anere Plazen ofhuelen, all Kéiers wéinst ze vill Alkohol. Dat tëscht dem Waldhaff a Jonglënster, zu Schëtter, Capellen an an der Avenue de la Gare an der Stad.

Op der Kinnekswiss am Stater Park krut géint 23.30 Auer um Friedeg e Mann säin Handy geklaut. E gouf ëm aus dem Grapp gerappt wärend hien telefonéiert huet. Een Täter hat de Mann gestouss, deen aneren huet ëm mat Gewalt den Handy ewech geholl. Déi Zwee konnten sech dervu maachen.