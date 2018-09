Hëllef an Noutsituatiounen: En Zelt, mee net egal wéi eent (15.08.2018) No uergen Naturkatastrophe brauche vill Leit séier en Ënnerdaach. Dacks ass et eng temporär Noutléisung an Zelter.

En Zelt ass net einfach en Zelt. Wann honnerte Leit während Deeg an Abris d'Urgence verbleiwe mussen, well si alles verluer hunn, kënnt et wierklech drop un, datt d'Gréisst an d'Qualitéit vum Zelt passt. Nom Tsunami am Sri Lanka hat d'Croix-Rouge Léiere gezunn, well déi deemools gutt gemengten Noutléisungen net ubruecht waren.Et kënnt also op d'Material un. Mee aner Krisen a Konfliktsituatioun hu gewisen: Een eenzege Standard-Modell funktionéiert net, fir esouwuel dem Klima vun der afrikanescher Sahara, wéi och deem vun der Mongolei an Asien gerecht ze ginn.D'Fuerschungsunitéit zu Bartreng schafft deemno verschidde Modeller vun Abrisen aus. Si bezitt sech dofir op praktesch Erfarunge vun de Membere vum Roude Kräiz an dem Rouden Hallefmound. All d'Solutiounen a Schemae sinn op enger gemeinsamer Datebank opruffbar. De Kit fir Urgencen-Abrisen opzebauen, kann och individuell ugepasst ginn. D'Material soll beschtens op d'Environnement ofgestëmmt sinn.Iwwert d’Innovatioun eraus bleift eng traureg Realitéit: 60 Milliounen Mënsche si momentan weltwäit viru Katastrophen, Krich a Gewalt op der Flucht. Vill wäerten hiert vertrautent Doheem ni méi erëmgesinn.