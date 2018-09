De Finanzminister Pierre Gramegna ass vun e Méindeg bis en Donneschdeg op Finanzmissioun a China, fir d'Lëtzebuerger Finanzplaz ze promouvéieren an déi bilateral Relatiounen tëscht béide Länner ze verstäerken. Den DP-Minister gëtt nawell vun enger grousser Delegatioun mat ronn 100 Vertrieder vun der Finanzplaz begleet. Um Programm stinn nieft Entrevue mat héije politesche Responsabelen, och zwee Seminairen déi vu Luxembourg for Finance organiséiert ginn, zu Beijing a Schanghai.



Mission de Pierre Gramegna en Chine (10-13.09.2018)

Communiqué par: ministère des Finances

Pierre Gramegna, ministre des Finances, est en mission financière en Chine du 10 au 13 septembre 2018, pour promouvoir la place financière et renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays.

Dans ce cadre, il aura des entrevues avec des hauts responsables politiques et des dirigeants d'entreprise, et participera à deux séminaires organisés par Luxembourg for Finance à l'attention des professionnels de la finance à Beijing et Shanghai.

Il sera accompagné d'une délégation d'une centaine de représentants de la place financière luxembourgeoise.