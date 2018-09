© RTL Mobile Reporter Carole K.

Schonn um 18 Auer hu si de Permis vun engem Chauffer agezunn, dat nodeem dësen tëschtmat 165 Kilometer an der Stonn ënnerwee war, wou 90 erlaabt ass.Dann haten d'Beamten et zumat engem Motorradschauffer ze dinn, deen ze vill gedronk a sech iwwerschat hat. De Mann hat e "Wheely" mat sengem Gefier gemaach an hat dobäi d'Kontroll verluer. Hie selwer ass op de Buedem gefall ma säi Motorrad ass an zwee Ween gerannt, déi do geparkt waren. De Chauffer selwer huet der Police gesot, hie wier net blesséiert. De Führerschäin war awer fort.Tëschtdann huet eng Automobilistin hire Permis verluer, datt nodeem si alkoholiséiert en Accident gebaut huet. An enger Lénkskéier hat si d'Kontroll iwwert d'Gefier verluer. Dëst huet sech iwwerschloen an ass um Daach leie bliwwen. D'Fra koum mat der Ambulanz an d'Spidol.E weidert Accident hat dann en Automobilist an der Stad verursaacht an huet dono de Permis wéinst Alkohol um Steier missten ofginn. De Mann hat an der Montée de Clausen den Trottoire ze pake kritt an esou d'Kontroll iwwer säin Auto verluer. Hien hat nach probéiert, en Accident z'evitéieren, ma hien ass awer an d'Gelänner vun der Bréck gerannt. Och hie koum an d'Spidol.Zu, uman an dergoufen nach Automobiliste kontrolléiert, déi ze vill gedronk haten an ouni Permis hu missten heemkommen.Dann huet den 112 nach en Accident ouni Blesséierter zuam Rondpoint gemellt. RTL-Informatiounen no wieren hei 2 Gefierer aus Richtung Réimech komm an hätten d'Kontroll kuerz virum Rondpoint verluer, dobäi hätte si e Luuchtepotto mat ewechgerappt. Déi véier Leit an den Autoen hätte Chance gehat, well si wiere weider net uerg verwonnt ginn.