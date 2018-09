Rehazenter am Schlass Kolpech (09.09.2018) Zanter dem 1. Abrëll huet d'Schlass Kolpech wéinst dem neie Spidolsgesetz en neit Rehazenter fir Patienten déi schwéier Krankheet hannert sech hunn.

De Patrick Diderich muss sech konzentréieren. Hei op dësem Parcours trainéiert hie mat sengem Kiné. Et war net einfach. Diagnos Leukämie an duerno eng Infektioun. Elo ass hien hei zu Kolpech an der Rehabilitatioun. Et gëtt ee Parcours, deen de Patienten hëlleft, ënner Opsiicht kleng Distanzen an Trapen ze goen. D’Patienten ginn op ee Liewen no der Reha preparéiert. Gesten an Aktivitéiten aus dem Alldag kënnen hei nei oder anescht geléiert ginn.De Reha-Zenter beim Kolpecher Schlass ass mat senger neier Missioun méi op déi medezinesch Rehabilitatioun ausgeluecht. Mat 30 Better fir Kriibspatienten an nach emol esou vill fir Leit mat enger schwéierer, chronescher Krankheet oder no enger Operatioun.Donieft ass Raum fir Aktivitéiten, intensiv Ergotherapie oder och just fir ze raschten. Wichteg wier dobäi och, datt d’Patiente vum Parc profitéiere kënnen, fir aus dem medezineschen Ëmfeld erauszekommen.