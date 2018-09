Op Twitter an op Facebook si se ganz aktiv eis Politiker. Elo, wou d'Walkampagne lassgeet, nach ëm villes méi.Ënner eisem Hashtagproposéiere mir de Bierger an der Politik eng Plaz op eiser Homepage, fir den ëffentlechen (an digitalen) Austausch!Et ass eng Plattform, wou den Debat iwwer d'Zukunft vum Land an d'Walen de 14. Oktober am Virdergrond solle stoen. An der RTL-Twitter-Fënster fir d'Walen gëllt natierlech och eis Netiquette, gutt Manéieren an de gesonde Mënscheverstand.

#RTLwalen18