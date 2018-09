© Police

Den CR105 ass den Ament fir den Trafic gespaart. Et blouf beim Materialschued.

Den 112 mellt fir e Sonndeg iwwerdeems eng ganz Rei Tëschefäll vun eise Stroossen.

Géint 13 Auer sinn tëscht Chrëschtnech a Konsdref en Auto an e Moto aneneegerannt. Eng Persoun gouf blesséiert.



Ëm déiselwecht Zäit ass e Motocyclist zu Mäertert an der Waasserbëlleger Strooss gefall a gouf verwonnt.



Zwou Stonne méi spéit ass engem anere Motard dat selwecht zu Schëffleng am Biergemer Wee geschitt.



Géint 16 Auer sinn zu Miersch an der Areler Strooss en Auto an e Moto anenee geknuppt. Och hei ass ee Blesséierten ze notéieren.



An der rue de la Barrière an der Stad sinn ëm 15.30 Auer zwéin Autoen net laanschtene komm. Eng Persoun gouf blesséiert