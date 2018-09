Een Automobilist hat um 4.45 Auer an der Montée de Clausen den Trottoir ze pake kritt an esou d'Kontroll iwwer säin Auto verluer.

© Josh

Hei d'Resultat vum Accident ënnert der Bréck. © Josh

Een Accident hat en Automobilist an der Nuecht op e Sonndeg an der Stad verursaacht an huet dono de Permis wéinst Alkohol um Steier missten ofginn.Hien hat nach probéiert, en Accident z'evitéieren, ma hien ass awer an d'Gelänner vun der Bréck gerannt. Hie koum an d'Spidol.