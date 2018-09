D'Gebai gouf belëft an déi betraffe Persounen, déi am Haus gewunnt hunn, goufe medezinesch betreit.

© Centre d'Incendie et de Secours Bäerdref-Bollenduerf

An engem Appartementshaus um Grondhaff gouf et e Sonndeg den Owend géint 19.20 Auer eng Dampentwécklung, déi vun enger Kachplack ausgaange war.Am Asaz waren d'Pompjeescorpse vu Beefort, Bäerdref, Iechternach a Konsdref souwéi Ambulanze vun Iechternach an aus der Fiels.D'Gebai gouf belëft an d'Leit aus dem Haus goufe medezinesch betreit.