Dat äntweren d'Ministeren Braz an Etienne Schneider op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Nancy Arendt, déi wollt wëssen, wéi vill esou Fäll et hei am Land goufen.



Alles an allem huet d'Police judiciaire 2017 mat 34 Affären ze dinn gehat, déi als Pedopornographie traitéiert ginn - dëst heescht, datt an dëse Fäll Mannerjäreger a Kanner a Filmer um Internet optauchen, wou sexuell Handlungen dra virkommen. Et schwätzt ee vun esou Fäll, wann dës Filmer a Sequenzen bewosst am Internet gesicht a gekuckt ginn.

Vu Cybersex geet Rieds, wann et zu engem Kontakt via Webkamera tëscht engem Erwuessenen an engem Mineur kënnt a wann d'Kand géint Sue gefrot gëtt, fir sexuell Akten ze weisen. Esou e Fall gouf bis dato nach keen am Land signaliséiert, soen d'Ministere fir bannenzegt Sécherheet a vun der Justice.



