© Domingos Oliveira

RTL Lëtzebuerg hat wärend 3 Deeg eise klengen Drockfeeler mam Fändel als groussen Artikel ganz uewen um Internetsite stoen. Ech hoffen an deem heite Fall maachen si och en ausféierlechen... https://t.co/nTSJPDQCqj — ADR (@adr_lu) September 10, 2018

D'ADR hat jo - ouni et ze wëllen - fir vill Gespréich mat hire Walplakater gesuergt: Op engem war d'Reiefolleg vun de Faarwen am Lëtzebuerger Fändel duercherneegeroden, op engem aneren hat een et mat der Lëtzebuerger Orthographie net esou genee geholl ... dobäi mécht sech jo grad déi Partei no bausse gäre fir d'Lëtzebuergescht staark.Elo schéngen d'ADR-Plakater dann am Viséier vun anere Leit ze stoen - déi eng wëllen de Spunnes domat maachen, déi aner wëlle se carrement futtimaachen.Op Twitter fuerdert d'ADR RTL souguer op, och dat ze thematiséieren ...Een ADR-Plakat nieft enger Strooss gouf op d'Kopp gedréint - elo kann een den Text zwar net méi liesen, dofir ass de Lëtzebuerger Fändel awer elo richteg. Dat gesäit een op enger Foto um Facebookprofil vum Deputéierte Roy Reding - an dee Roy Reding reegt sech dann och zerguttstert doriwwer op, datt een aneren Deputéierten déi Op-d'Kopp-Dréi-Aktioun op Facebook geliked huet.Op d'gedréite Plakat gouf och nach gekrozelt: "Lo ass de[n] Fändel richteg!" (Et ass also net dovun auszegoen, datt et vum Wand ëmgeblose gouf ...)Den ADR-Politiker nennt dat "vandaliséiert" an erënnert un de Walkampfaccord, vun dohier misst sech den Deputéierte-Kolleg, gemengt ass de Claude Lamberty vun der DP, "schummen".

D'ADR an de Roy Reding inkriminéieren an de soziale Medien dann awer och e Fall vu Vandalismus um Briddel, wou e grousst Walplakat vun der ADR reegelrecht zerstéiert gouf. Dat wier "Kee Respekt virum Fändel, a keen Demokratieverständnis!"D'Partei wënscht sech dann och, datt och déi Aktioun thematiséiert gëtt: "Ech hoffen an deem heite Fall maachen si och en ausféierlechen Artikel driwwer, ewéi eis Plakater op schlëmmst Aart a Weis vandaliséiert ginn", esou de Roy Reding op Facebook.

© Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira « ZréckWeider »

Och op Twitter war dee Vandalen-Akt en Thema.