© RTL Télé

3. Deel vum CSV-Walprogramm - Reportage Ben Frin



Um ekonomesche Plang wëllt d'CSV méi kompetitiv ginn, andeems d'Betribsbesteierung op am Ganze 26 op 20% erofgesat soll ginn, op där anerer Säit wéilt ee méi selektiv ginn, andeems nëmmen nach Betriber aus Branchen hei an d'Land solle kommen, déi och dozou passen.All Famill soll nom Wëlle vun der CSV an Zukunft nees de Choix hunn, no wellechem Modell se wëllt funktionéieren, dat wier an der aktueller Regierung laut CSV nämlech net de Fall gewiescht, esou soll zum Beispill de Congé Parental weider flexibiliséiert an en alternative Modell zur Allocation d'Edukation agefouert ginn, grad esou wéi eng Allokatioun fir Famille mat méi wéi 3 Kanner.

D'Sécherheetsgefill vun de Leit hei am Land misst duerch méi Policepresenz virun allem an de ländleche Regioune gestäerkt ginn, an der Policereform grad ewéi och an der Reform vun der Fleegeversécherung misste wichteg Adaptatioune virgeholl ginn, sollt d'CSV no de Walen nees an d'Regierung kommen.