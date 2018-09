D'elektronescht Verschreiwe vu Bluttanalysen, en neie Service mam Numm „Picken doheem“ a manner Angscht virun Analysen duerch virtuell Realitéit: Dës Neiegkeeten huet BioneXt Lab vu Leideleng virgestallt.

Eleng um elektronesche Verschreiwe vu Bluttanalysen huet d'Firma, déi eng 150 Salariéen huet a 7.000 bis 8.000 eenzel Analysen den Dag mécht, eppes méi wéi e Joer geschafft.





BioneXt Lab / Reportage Eric Ewald



Iwwert eng elektronesch Verschreiwe vun der Bluttanalyse kritt de Patient direkt ausgerechent, wat hie bezuele muss. Den Dokter brauch dann dono just nach z'ënnerschreiwen an de Patient ka seng Resultater iwwert de Postwee, den Internet oder den Handy ze kréien.Och fir d'Analys muss sech de Patient net méi an de Labo beweegen, mä déi kann elo mam "Picken doheem" och op der Aarbecht oder eben doheem gemaach ginn. Iwwert dee Wee gëtt d'Betreiung vum Patient verbessert.Trotz dësen Ännerungen ass de Secteur awer nach net perfekt. „De Secteur vun der medezinescher Biologie steet ënner groussem Drock!“, sot de Jean-Luc Dourson, Direkter a Grënner vu BioneXt Lab e Méindeg de Moien.Obwuel d'medezinesch Biologie a ronn 70 Prozent vun de Fäll fir d'Diagnos vun de Krankheeten zoustänneg wär, géif et zanter 16 Joer en enormen Drock op de Secteur ginn, sot de fréiere Proprietär a Bedreiwer vum Laboratoire Ketterthill: Sou wär et zum Beispill 2002, 2009 an 2015 zu Baissë vun den Tariffer komm, nieft, och 2015, der Hausse vun der TVA. Den Dokter sengersäits misst beim Verschreiwe vun Analysen iwwer 400 Reegele kennen. De Jean-Luc Dourson huet an deem Kontext vun enger zwou-Klassen-Medezin geschwat:

Extrait Jean-Luc Dourson (1)



Am Januar 2014 hat de BioneXt Lab-Direkter a -Grënner Ketterthill wéinst Meenungsverschiddenheete mat den anere Membere vum Verwaltungsrot verlooss. An deem Zesummenhank war de Jean-Luc Dourson op d'Stater Geriicht gaangen an hat do de franséische Grupp Cerba Healthcare ugesicht. Wéi gesäit et haut mat där Plainte aus?