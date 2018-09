© ©Verkéiersverbond

Dëst Joer leeft dës Sensibiliséierungscampagne, déi all Joers vun der europäescher Kommissioun lancéiert gëtt, ënnert dem Motto „Mix&Move“. Dobäi geet et drëms de Leit d'Multi-Mobilitéit méi no ze bréngen.





Europäesch Mobilitéitswoch - Reportage Annick Goerens



Den aktuelle Verkéiersproblem zu Lëtzebuerg an och am Ausland, géing sech nämlech net duerch een eenzegt Verkéiersmëttel léisen, erkläert den Nohaltegkeets- an Infrastrukturminister François Bausch. D'Zesummespill vun alleguerten de Verkéiersmëttel, op eng rational Aart a Weis, wier dem Minister no de Schlëssel fir d'Léisung vun de Verkéiersproblemer an och de Schlëssel fir eng aner Mobilitéit ze kréien, déi am Respekt zu der Ëmwelt an der Natur steet.

Am Ganze maache 25 Gemenge bei der europäescher Mobilitéitswoch mat an encouragéieren d'Leit mat verschiddenen Aktioune wéi zum Beispill den „Tour vum Duerf“ mam Vëlo, oder den autofräien Dag, fir aner Transportméiglechkeeten auszeprobéieren. Beschtefalls sollen dës Aktioune keng eemoleg Saach bleiwen. Et solle Mobilitéitsprojete lancéiert ginn, déi dono och bleiwen an op déi een och nach zu engem spéideren Zäitpunkt kann drop zréckgräifen, mengt de François Bausch. Beispiller sinn hei eng nei Vëlospist déi ageweit gëtt oder d'Uschafe vun engem neien Elektrobus.

D'Mobilitéitswoch fënnt och Zousproch bei de Gemengen. Den Ament erfëllen nämlech 6 vun de 25 Gemengen d'Critèrë fir beim Präis „Golden Cities“ matzemaachen. De Gilles Dostert, Generaldirekter vum Verkéiersverbond, dem nationale Coordinateur vun der europäescher Mobilitéitswoch, erkläert. 3 Critèrë mussen hei erfëllt ginn: wärend enger ganzer Woch e Programm hunn, Mesures permanentes aweien an eng Strooss spären, fir dës dann emol eng Kéier anescht ze erliewen. D'Zuel u gemengen déi dëst fäerdeg bréngen, ass dann och kloer an d'Luucht geklommen.

Och déi Gemengen déi den Ament nach net Deel huele ginn encouragéiert fir matzemaachen. Dofir muss een sech online androen, mat verschiddenen Aktiounen, sou nach de Gilles Dostert.

Méi Infoen, wat eventuell an ärer Gemeng leeft, fannt dir online op mobiliteitswoch.lu