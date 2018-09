Am neie Waassertuerm um Ban de Gaasperech krut een eisen Drénkwaassersystem erkläert, an, datt een och ouni d'Waasser aus dem Éislek kann eens ginn.

De nächsten Donneschden ass zu Lëlz eng Versammlung, an där d'Ëmweltministesch Dieschbourg an de Staatssekretär Turmes d'Baueren, déi ronderëm de Stau wunnen, iwwer déi nei Ëmweltreegele vum Drénkwaasser informéieren.

D'Baueren déi hiert Land do leien hunn, musse sech an Zukunft u streng Reegelen halen, well d'Landwirtschaft vu bis elo, eist Drénkwaasser verknaschte géif.

