Den 112 mellt, dass zwee Autoen hei anenee gerannt waren. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vun Iermsdref a Miedernach, souwéi d'Ambulanze vu Jonglënster an Ettelbréck.



Gebrannt hat et géint 20.30 Auer an engem Hotel um Boulevard d'Avranches an der Stad. D'Feier war an engem Liftschacht ausgebrach. Den Damp huet sech doropshin am Gebai verdeelt. Et ass kengem eppes geschitt. Am Asaz waren d'Pompjeeën aus der Stad.