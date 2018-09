Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

25 Joer war de Claude Mangen beim Radio 100,7 a bal genee esou laang ass de Yann Logelin an den audio-visuelle Medien zu Lëtzebuerg aktiv. Vun 2003 bis 2018 war hie bei RTL, ënnert anerem als Presentateur op Radio Lëtzebuerg an als Wiederfräsch a Meteosexpert op der Tëlee.Ufank Oktober fänkt de Yann Logelin a senger neier Funktioun als Programmchef beim Radio 100,7 un. Zu senge Missioune gehéiert et, de soziokulturelle Radio engem méi e breede Public opzemaachen.