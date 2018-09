Well d'Topographie et net wierklech zouléisst, kann een zu Esch op net wierklech vill erneierbar Energien zeréckgräifen, ausser déi vun der Solar-Energie.

Den Dënschdeg de Moie konnt ee sech um Daach vun der Sportshal zu Lalleng dann och ukucken, wéi do eng bestoend Solar-Anlag ausgebaut gëtt.





Solar-Cooperative/Reportage Joel Detaille



An zwar vun direkt e puer involvéierten Acteuren, dorënner virun allem Jonker, déi sech ëm d’Installatioun selwer këmmeren an dat op Initiativ vun der Cooperative "EnerCoop".

An dës Cooperative huet sech virun zimlech genee 5 Joer gegrënnt an huet als Objektiv, lokal erneierbar Energie-Projeten ze imitéieren.

Ronn 180 Memberen huet Ener-Coop hautdesdaags schonn a bis Enn des Joers wäerten 9 Photovoltaik-Anlage vun hinnen a Betrib geholl gi sinn.

Ugefaangen hat et 2014 mat där um Daach vun der Sportshal Henri Schmitz, déi elo ausgebaut gëtt, huet eis de President Albert Kalmes erkläert. Dat wier den éischte Projet gewiescht an do hätt een natierlech vum "Learning by doing" profitéiert.

Installéiert ginn d’Panelle vu Jugendsolar, enger Bildungs-Entitéit vu Greenpeace, déi mat Schüler zesummeschafft an hinnen theoretesch a praktesch weist, wéi nohalteg Energie-Produktioun geet. Aner Partner si Südstroum oder d’Stad Esch.

Fir de Staatssekretär am Ëmweltministère, de Claude Turmes, dee selwer beim Bau eng Hand mat ugepaakt huet, wier esou e Projet eppes, wat et him no, vill méi misst ginn. Et géing eng Gemeinschaft entstoen an esou géingen ëmmer méi Anlagen entstoen. Ganz am Sënn, wéi sech et och säi verstuerwene Virgänger Camille Gira gewënscht hat.

An deem Sënn wäert de Claude Turmes d’nächst Woch dann och zesumme mam Energie-Minister Etienne Schneider nei verbessert Kader-Bedingunge fir erneierbar Energie-Installatiounen am Land virstellen.