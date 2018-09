D'Ponts et Chaussées ginn en Dënschdeg Präzisiounen, wat d'Opstelle vu Walplakater laanscht d'Stroossen ugeet. An et gëtt nei Fäll vu Vandalismus.

All d'Parteien, déi eng "Demande de permission de voirie" beim Nohaltegkeetsministère gemaach hunn, däerfe Walplakater an enger net limitéierter Zuel installéieren. Dëst ënnerläit awer de Reegle vum gesonde Menscheverstand, sou d'Ponts et Chaussées, well et wéilt ee jo keng geféierlech Situatiounen am Stroosseverkéier verursaachen.

Dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections législatives du 14 octobre 2018, l'Administration des ponts et chaussées tient à apporter quelques précisions en ce qui concerne l'installation de panneaux électoraux.

Tous les partis politiques ayant fait une demande de permission de voirie auprès du ministère du Développement durable et des Infrastructures ont le droit d'installer des panneaux électoraux en nombre illimité. Leur installation est soumise toutefois aux règles de bonne pratique, ceci afin de ne pas créer des situations dangereuses en matière de sécurité routière.

Au cas où les agents de l'Administration des ponts et chaussées constatent que l'installation d'un tel panneau constitue effectivement un danger, ils sont tenus de l'enlever et l'emmener au dépôt, à le déplacer hors de la zone dangereuse ou à contacter le parti concerné pour qu'il procède lui-même au déplacement ou à l'enlèvement du panneau en question.

Il est à noter que les services régionaux de l'Administration des ponts et chaussées se portent à disposition pour toute assistance et pour tout renseignement supplémentaire.

Fäll vu Vandalismus

En CSV-Plakat zu Uewerkuer.

Léif ⁦@deigreng⁩ oder ⁦@adr_lu⁩ ass faire Walkampf enger anerer Partei hirt Plakat eweschzehuelen an propper emzeléeën? pic.twitter.com/KBSOpVrO2J — Sven Clement (@svnee) September 9, 2018

D'Walplakater vun de Parteie suerge jo an de leschten Deeg fir Gespréich op verschiddenen Niveauen.Ee Plakat vun der ADR war jo um Briddel futtigemaach ginn, een anert war ëmgedréit gi mat der Remark, datt de Lëtzebuerger Fändel elo richteg gedréit wier ... E Fall vu Vandalismus awer och am Oste vum Land, wou de Portrait vun der DP-Kandidatin Monica Semedo aus engem Plakat gerappt gouf, vun den zwou Säiten direkt.En Thema ass natierlech och d'Orthographie vun de Spréch op de Plakater. D'ADR war jo kritiséiert ginn, well se et mat der Rechtschreiwung net esou genee geholl hat, ma och bei der CSV huet anzwousch sech en "e" ageschlach, deen net néideg ass: "Mär" amplaz "Mäer" wier duergaangen ...An da suergen natierlech och d'Emplacementer vun de Plakater fir Walkampf, awer net onbedéngt fir inhaltlechen ...