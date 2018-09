© Charles Duprat

De 27. September geet den neie Parking Royal Hamilius an der Stad Lëtzebuerg op. 628 Parkplaze kommen deen Dag am Stadzentrum bäi, dovunner sollen iwwer 400 Plaze fir de Grand Public zur Dispositioun stoen, deen ale Parking hat iwwregens nëmmen 250 Plazen.





5 Luetstatioune fir Elektroautoen si virgesinn, grad ewéi Emplacementer fir schwanger Fraen, Famillen a Persoune mat reduzéierter Mobilitéit. Mat 2 Meter 40 Breet pro Parkplaz hätten och Chauffere vu méi grouss Autoe confortabel Plaz fir ze parken an eran- an eraus ze klammen, soten di Responsabel.Grad ewéi an deenen anere Parkhaiser an der Stad och kascht d’Parken 3 Euro fir di éischt an di zweet Stonn, duerno 2 Euro 40 pro Stonn. Dee ganze Royal Hamilius Komplex mat senge Geschäfter, Wunnengen a Büroe soll a 14 Méint, also Enn 2019 fäerdeg ginn.