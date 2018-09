© Claude Zeimetz

An d'AMMD huet hir Konklusiounen dorausser gezunn. D'Propose vun der CSV an der liberaler DP entspriechen am meeschten de Virstellunge vun der AMMD. Gréng an ADR leien am Mëttelfeld a bei der Gauche, also Lénk an LSAP, gesinn d'Doktere rout. Net ausgeschloss, datt hei och dat schlecht Verhältnis mat de roude Ministere Lydia Mutsch a Romain Schneider mat eraspillt.De President vun der AMMD, Alain Schmit, huet en Dënschdeg de Mëtteg vun heftegen Debatten iwwert d'Spidolsgesetz geschwat, mat deem d'Dokteren nach ëmmer net zefridden sinn an dat misst nogebessert an dem Populatiounswuesstem ugepasst ginn.E strikten Neen gëtt et vun den Doktere weiderhi beim generaliséierten Tiers payant.D'Primärversuergung hei am Land misst verbessert ginn an et missten endlech Mesuren ergraff ginn, fir datt d'Land net an eng Gesondheetsmauer rennt. Den Zuele vun der IGSS no huet sech d'Alterspyramid vun den Dokteren an de leschten 10 Joren nämlech ëm ganzer 10 Joer no hanne verréckelt.Lëtzebuerg bräicht onbedéngt en attraktive Gesondheetssystem, dee gutt forméiert a motivéiert Dokteren unzitt. Duerfir sollt d'Therapiefräiheet vun den Dokteren nees retabléiert ginn. De System misst, virun allem am Sënn vum Patient, digitaliséiert ginn, hei géif et nach grouss Defiziter an et sollt en Entschiedegungsfong fir Patiente kommen, déi déi bei enger medezinescher Behandlung zu Schued komm sinn.D'AMMD plädéiert och fir e richtegen Ausbau vun der ambulanter Medezin, baussent vun der Klinik an dezentral.