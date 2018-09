Der Cheffin ass opgefall, dass e Mataarbechter mat enger Waff, Munitioun an Drogen op d'Aarbecht komm ass an huet d'Police geruff.

Police © Police

D'Gerante vun engem Betrib an der rue Münster an der Stad krut e Méindeg um kuerz no 3 Auer gemellt, dass am Rucksak vun engem Mataarbechter Waffe wieren. D'Police gouf geruff an huet tatsächlech ee Revolver mat Munitioun an och Droge fonnt.

Beim Mann doheem goufen nach Loftgewierer, Kleng-Kaliber-Gewierer, Munitioun, verschidde Messeren a Schwäerter confisquéiert.