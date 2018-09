En Nuetsfoyer fir d'Wanteraktioun mat 200 Better gëtt gebaut an direkt niewendrun eng weider méi kleng Struktur fir Leit, déi an enger Noutsituatioun sinn.

© MDDI

Et wéilt ee sou Gebaier bauen, wa kee Besoin do ass, soten den Dënschdeg de Mëtteg d'Ministere Corinne Cahen a François Bausch. Si hunn net den 1. Steen gesat, mä dat 1. Holz-Element. Et ginn nämlech zwee Gebaier opgeriicht, wou vill Bichenholz benotzt gëtt. E Pilotprojet, fir ze testen, ob een an Zukunft verstäerkt ka sou bauen, dann och mat Lëtzebuerger Bichenholz.

Déi nächst Wanteraktioun wäert awer nach an der aler, temporärer Struktur um Findel sinn. Déi zwee nei Gebaier, déi um Territoire vun der Gemeng Sandweiler stinn, solle bis spéitstens den Hierscht d'nächst Joer fäerdeg sinn.