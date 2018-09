Mat bal 700.000 Doudesfäll a knapp 1,3 Milliounen neie Fäll all Joers zielt den Deckdaarmkriibs weltwäit zu deene Kriibszorten, déi am heefegsten sinn.

© Uni.lu

Déi grouss Majoritéit vun den Doudesfäll geet nämlech zréck op d'Formatioun vu Metastasen. Ma viru kuerzem hu Chercheure vun der Uni Lëtzebuerg ee molekulare Mechanismus entdeckt dee bei Daarmkriibs-Patiente fir d'Verbreede vu Kriibszellen am Kierper an d'Formatioun vu Metastasë responsabel ass.

D'Fuerscher hunn primär Tumoren mat Metastasë verglach. D'Elisabeth Letellier, Leederin vun der Etüde betount, dass hei "Clusteren" fonnt goufe bei deenen et Molekülle ginn, déi spéider mol eng Kéier kéinte fir therapeutesch Zwecker agesat ginn, fir géint Kriibs virzegoen .

D'Resultater vun der Etüde wiere just een Deel vum Puzzle, ma géifen awer dozou bäidroen d'Entstoe vun engem Tumor an d'Formatioun vun de Metastasë besser ze verstoen, esou d'Uni Lëtzebuerg. Se wieren awer och e wichtege Schrëtt fir nei Traitementer z'entwéckelen. Den Ament wier een awer eréischt am Ufank fir ze verstoe wat d'Formatioun vu Metastasen ugeet. Dat Ganzt wär elo e ganz klengen Deel, bei deem een ebe Molekülle fonnt huet, déi eventuell kéinte viséiert ginn, fir de Kriibs ze stoppen.



Veröffentlichung in „Cancer Research“ - Ein besseres Verständnis von Entstehung und Verlauf von Darmkrebs



Am Kader vun där Etüd huet d'Uni Lëtzebuerg ënnert anerem mat enger Rëtsch Spideeler aus dem Land zesummegeschafft. An deem Kontext hätt een eng Datebank mat den Donnéeë vun engen 140 Patienten opgebaut. De Pit Ullmann deen och bei der Etüde matgeschafft huet. Aus dësen Echantillone kann een dann seng eegen Zellkulture generéieren an doropper d'Resultater validéieren. Hei kann dann och gekuckt ginn, op een d'Resultater bei alleguerten de Patiente benotzte kann oder net.

Ënnerstëtzt gouf d'Etüd vum nationale Fuerschungsfong an der Fondation Cancer. An de leschte 5 bis 10 Joer hätt een an der Kriibsfuerschung grouss Progrèse gemaach. D'Kombinatioun vun den Therapië wier d'Zukunft fir d'Kriibspatienten. Ënnert anerem hätt een erausfonnt wei eng Therapien och wierklech effikass wieren, esou nach d'Chercheuse Elisabeth Letellier.

