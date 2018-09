An der Grondschoul sinn iwwer 56.400 Schüler ageschriwwen. Eppes méi wéi 49.000 an ëffentleche Schoulen a 6.500 a private Schoulen.

Am Secondaire sinn et an ëffentleche Lycéeën 12.600 Schüler. Am Secondaire général, dem fréieren Technique, der ronn 26.400. A Privatschoule ginn 260 an de Classique an der bal 3.500 an de Général.

Offiziellt Schreiwes um Gouvernement

Les chiffres de la rentrée 2018-2019 sont détaillés dans le communiqué en annexe.



La tendance de forte croissance de la population scolaire se poursuit ; elle reflète la dynamique d'évolution de la société luxembourgeoise.



Les chiffres de la rentrée scolaire 2018-2019 montrent une fois de plus le succès des classes internationales de l'école publique.



En effet, à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, les inscriptions dans une classe internationale de l'école publique augmentent (de 1.621 élèves en 2017 à 2.206 élèves en 2018), alors que les inscriptions dans une classe internationale de l'école privée restent stables (12.197 élèves en 2018 contre 12.152 élèves en 2017).



C'est dire que l'Éducation nationale a su créer une réelle alternative publique aux offres privées et répond ainsi à un besoin concret de la population scolaire au Luxembourg.



À noter aussi que les effectifs d'élèves à l'enseignement secondaire classique augmentent pour la première fois depuis 2012-2013.

Schreiwes vum ACL

Une nouvelle année scolaire commence et elle sera pour beaucoup d'enfants également le premier jour où ils seront confrontés à la circulation routière. Les conseils suivants de l'Automobile Club s'adressent aussi bien aux conducteurs qu'aux parents afin que chacun soit bien préparé pour la rentrée.- Les réactions des enfants sont imprévisibles. Il convient d'être particulièrement attentif et de modérer sa vitesse aux abords d'une école ou d'un endroit fréquenté par beaucoup d'enfants.- Ralentir immédiatement dès qu'on remarque la présence d'un enfant le long de la route. Quelques secondes plus tard, l'enfant peut en effet se retrouver sur notre trajectoire.- Eviter de dépasser un bus à son point d'arrêt. Les enfants (et les adultes) peuvent traverser juste devant le bus et surgir subitement devant notre voiture.- Conserver une distance latérale de plus d'un mètre en doublant les enfants à vélo, car ils pourraient dévier de manière inattendue.- Ne jamais faire demi-tour ni aucune manœuvre compliquée à proximité d'une école ou d'un endroit fréquenté par beaucoup d'enfants.

Conseils aux parents qui conduisent leurs enfants en voiture à l'école :



- Faire monter et descendre l'enfant sur le trottoir du côté de l'école et insister à ce qu'il regarde attentivement avant de descendre du véhicule. Se garer plutôt à une certaine distance de l'école, à un endroit autorisé et faire marcher l'enfant jusqu'à l'entrée de l'école.

- Ne jamais se garer ou s'arrêter en double file.

- Toujours attacher les enfants et leur apprendre à le faire eux-mêmes, même sur de courtes distances.

- Penser à organiser une tournante avec d'autres parents du quartier. Cela diminuera le trafic aux abords de l'école.

- Ne jamais faire demi-tour ni aucune manœuvre compliquée à proximité de l'école.

Conseils aux parents qui accompagnent à pied leur enfant à l'école :



- Apprendre à l'enfant que voir et être vu sont deux choses différentes : ce n'est pas parce que l'enfant voit une voiture que le conducteur l'a vu aussi.

- Faire le chemin de l'école plusieurs fois avant la reprise de l'école afin d'être assuré que l'enfant l'a bien mémorisé. La répétition renforce le bon comportement. S'assurer que l'enfant ne marche pas du côté de la rue.

- Choisir le chemin de l'école le plus sûr, même s'il n'est pas le plus court. Mais il ne faudrait quand même pas que ce chemin ne soit jamais ou presque jamais emprunté par d'autres enfants. Le fait de trouver un certain nombre d'enfants sur le même trajet met en garde les automobilistes, et l'enfant en compagnie d'autres écoliers ne se laisse pas aller à rêver.

- S'intéresser à ce que l'enfant raconte. S'il raconte des événements qui se sont passés sur le chemin de l'école, écouter avec attention les problèmes qu'il expose. Prendre l'enfant au sérieux et lui donner une réponse précise.

- Veiller à ce que l'enfant dispose de suffisamment de temps pour se rendre à l'école. Car, si on dit à l'enfant : « Cours maintenant, dépêche-toi pour arriver à temps ! », on l'invite littéralement à ne pas être attentif

- Choisir des vêtements voyants, ainsi l'enfant se fait remarquer dans le trafic. Des manteaux clairs avec des bandes réfléchissantes sont l'idéal pour l'hiver. (Stickers et objets rétroréfléchissants sont en vente au service Shop de l'ACL).

L'Automobile Club en appelle au bon sens de tous les usagers de la route afin que ces conseils soient respectés tout au long de l'année et pas seulement à la rentrée des classes, pour le bien-être et la sécurité de nos enfants.

Bertrange, le 11 septembre 2018

Automobile Club du Luxembourg