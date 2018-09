Palplanchen hunn eng laang Traditioun zu Lëtzebuerg (11.09.2018) Lëtzebuerg gëtt weltwäit fir seng Palplanchen bewonnert. Dës stolen Elementer ginn um Belval bei ArcelorMittal produzéiert.

D'Strooss 2 um Belval, Patron ass Arcelor Mittal. Eng ronn 1.000 Leit schaffen hei. Hei ginn eng 1/2 Millioun Tonne Palplanchë pro Joer produzéiert. Eng Palplanche ass e stolent Element mat agewalztene Schlässer.Op engem Duerchschnëttsdag ginn eng 2.000 Palplanchen hiergestallt. Dëse Produit huet eng laang Traditioun zu Lëtzebuerg. Am Joer 1911 gouf déi éischte Palplanche op der Strooss 2 gewalzt.Bei 1.300 Grad kënnt d'Palplanche aus dem Uewen. Duerno geet se duerch 4 Walzgerëschter.6 Meter laang ass déi kierzte Palplanche. 31 Meter huet déi Längsten. D'lescht Joer blouf iwwer d'Halschent vun der Produktioun an Europa. 13 Prozent goung an Nordamerika. De Rescht war fir Südamerika, Afrika, Noen- a Mëttleren Osten souwéi Asien.Vun Enn Juli bis Mëtt August war d'Strooss 2, wou d'Palplanchë gewalzt ginn am Arrêt collectif. Deen Ament konnt d'Produktiounsekipp hire Summercongé huelen.Am Stolwierk um Belval gëtt eng knapp Millioun Tonn Stol produzéiert. 800 Dausend Tonne Palplanchen a Wenkeleisen ginn op der Schmelz produzéiert.