D’Resultater aus der aktueller Plurimedia-Etüd vun der TNS-Ilres confirméieren déi stabil Entwécklung vun den RTL-Medien, déi an der Wochenaudienz déi 3 éischt Plazen am Ranking vun de Lëtzebuerger Medien beleeën.

All 6 Méint loossen d’Regierung an d’Haapt-Medienhaiser (Editpress SA, IP Luxembourg/CLT-UFA a Saint Paul Luxembourg SA) via TNS-Ilres préiwen, wéi de Mediekonsum zu Lëtzebuerg evoluéiert.



Mat iwwer 300.000 Nolauschterer pro Woch ass RTL Radio Lëtzebuerg dee meescht-consomméierte Medium zu Lëtzebuerg a bleift weiderhin d’Nummer 1 vun alle Lëtzebuerger Medien. Stabel bléift och d’Verdeelung vun de Lëtzebuerger an auslännesche Nolauschterer: 69% Lëtzebuerger an 31% auslännesch Residenten. Am Duerchschnëtt lauschtere si 2,5 Stonnen den Dag eise Radio.



D’Programmer vun RTL Télé Lëtzebuerg (och via Den 2. RTL an Internet) ginn an der Woch am Duerchschnëtt vun 262.100 Spectateure gekuckt, dovunner sinn 70% Lëtzebuerger an 30% auslännesch Residenten.



All Woch surfen 240.000 Visiteuren op RTL.LU, dat si 46 % vun der Populatioun vun iwwer 12 Joer. De Lëtzebuerger Informatioun-Site bléift domadder dee meescht-consomméierten Internet-Medium am Land. Och hei si bal een Drëttel (31 %) vun de Visiteure auslännesch Residenten.



D’Entwécklung vun den RTL-Medien ass weiderhi stabel a beleet an der Wochenaudienz déi 3 éischt Plazen am Ranking vun de Lëtzebuerger Medien.



D’ganz Ekipp vun RTL Lëtzebuerg seet Iech MERCI fir d'Vertrauen, dat Dir eis Dag fir Dag entgéintbréngt.