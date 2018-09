© Pierre-Marie Koch / RTL Télé Lëtzebuerg

Am Fondamental wär et zum Beispill bal zu enger Revolutioun a relativ kuerzer Zäit komm, d'Enseignanten hätten d'Vertrauen an de Minister verluer an duerch d'Quereinsteiger géif de Claude Meisch riskéieren, de Corps enseignant ze splécken.



Am Secondaire da géif een zanter Joren en "nivellement vers le bas" feststellen, a fir d'Zukunft géif d'Gefor vun enger Zwou-Klassen-Educatioun bestoen, woubäi méi an d'Allgemengbildung misst investéiert ginn. De Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft vum OGBL hofft dofir op den nächste Minister, dee virun allem nees d'Vertrauen an d'Schoul misst hierstellen.



© Pierre-Marie Koch / RTL Télé Lëtzebuerg