D'Partei setzt sech dofir an, datt Basis-Servicer, wéi d'Dokteschpraxissen a Betreiungsstrukturen, och iwwer Land de Leit via kuerz Weeër zougänglech sinn. Et misste besonnesch méi ëffentlech Crèchë gebaut a Gemeinschaftspraxissen, respektiv Maisons-médicalen am Norden an Osten bäikommen, huet et e Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz geheescht.



PDF: Pressedossier "déi Gréng" - Gutt Liewen am ländleche Raum



D'Gemenge kéinten den Dokteren zum Beispill Raimlechkeeten zur Verfügung stellen, fir déi unzezéien. Dat selwecht gëllt am Commerce an de méi klengen Uertschaften iwwer Land. Allgemeng missten d'Gemengen am Logement och vill méi aktiv ginn a virun allem d'Offer vu Locatiounswunnengen ausbauen.



Ländlech Entwécklung, dat heescht fir déi Gréng och lokal Aarbechtsplazen. D'Partei wëll e Fong fir wirtschaftlech Entwécklung a setzt op Qualitéitslabele fir landwirtschaftlech Produkter, Agro- an Naturtourismus. A Punkto Mobilitéit, soll d'Offer tëscht den Uertschaften duerch d'Reform vum RGTR vum anere Joer un an den Ausbau vun neie Konzepter, wéi dem Ruffbus verbessert ginn.