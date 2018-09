D'Petitioun fir e Fëmmverbuet op Terrasse krut an der zoustänneger Chamberkommissioun Gréng Luucht an et gëtt also en Debat public an der Chamber.

Déi elektronesch a schrëftlech Ënnerschrëfte goufen alleguer kontrolléiert, 228 waren der net valabel. Um Enn bleiwen der 4.668, 168 méi ewéi déi 4.500, déi néideg sinn.Den Debat an der Chamber wäert awer eréischt no de Wale sinn, dat aus méi Grënn, heescht et vum President vun der Petitiounskommissioun Marco Schank.Et wier wéinst de Konklusiounen ubruecht, datt déi nei Chamber sech mat der Thematik befaasse soll, derbäi kënnt, datt de Plenièressall grad renovéiert gëtt an et wëll een och d'Resultat vun der Géigepetitioun 1080 ofwaarden, déi verlaangt, datt de bloen Damp op den Terrasse soll erlaabt bleiwen. Sollt déi duerchkommen, géif et een Debat public fir déi zwou Petitioune ginn.