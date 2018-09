De Mann huet no engem Rendez-vous gefrot. D'Proprietärin vun der Praxis hat sech an hirem Büro agespaart, well de Mann hir verdächteg virkomm ass. Dunn huet si ee Knall héieren, ewéi si nogekuckt huet, wat geschitt wier, ass hir opgefall, dass ee Schaf opgebrach gi war an dass den onbekannte Mann sech duerch d'Bascht gemaach hat. Ier de Mann verschwonnen ass, huet hien awer nach de Safe geklaut.Et gouf direkt nom presuméierten Déif gesicht, et konnt een en allerdéngs net fannen. Den Onbekannte war ongeféier 40 Joer al, huet relativ ongefleegt ausgesinn, hat kuerz raséiert Hoer a war knapp 1,85 Meter grouss. Hien hat eng normal Statur an huet franséisch geschwat. Wat d'Kleedung ugeet, esou hat hien ee bloen Jogging mat engem wäisse Sträifemuster un. Dobäi hat hie Turnschlappen un an hat eng schwaarz Posch bei sech.