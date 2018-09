RTL-Wal-Tournée 2018 am Osten

Um Programm : Table ronde, Diskussiounen, Animatioun, Musek, gutt Stëmmung an en RTL-Gewënnpill.

De Programm zu Iechternach

Kultur, Sport, Lifestyle an Invitéen: déi labber Talk-Ronn vum Weekend trëfft sech dëse Samschdeg um Terrain an diskutéiert iwwert déi verschiddenst Themen. Gutt Stëmmung a vill Freed versprécht och eist RTL-Gewënnspill mat flotte Präisser, wéi eng Apple Watch oder en RTL-Bluetooth-Speaker.

Dëse Samschdeg fillen de Jean-Marc Sturm an d’Claudia Kollwelter aus der RTL-Radio-Redaktioun de Spëtzekandidaten aus dem Osten op den Zant, diskutéieren am offenen Debat iwwert déi verschidde Punkten aus de Partei-Programmer a suerge fir eng animéiert politesch Ronn. D’Invitéë vun dëser Table ronde sinn: Carole Dieschbourg (déi gréng), Lex Delles (DP), Adela Fuentes (déi Lénk), Françoise Hetto-Gaasch (CSV), Roby Mehlen (ADR) an Nicolas Schmit (LSAP).

