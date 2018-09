"Pay What You Want"-Konzept zu Lëtzebuerg (12.09.2018) Stellt Iech vir, Dir gitt akafen an un der Keess kritt Dir gesot: "Dir dierft bezuelen, wat Dir wëllt".

Wat wéi e Witz kléngt, ass a verschiddene Länner scho Realitéit. Ob Café, Kino oder Hotel – de Client decidéiert, wat e bezilt. E Konzept mat mol méi, mol manner Succès. Ma och zu Lëtzebuerg ass dat zanter kuerzem méiglech. An zwar beim Projet "Gaart-à-Vous". Wéi den Numm et scho seet, geet et ëm e Gemeinschaftsgaart, wou jidderee fir e Geméiskuerf dat bezilt, wat e kann oder wëll.

Zanter bal engem Joer setzt d’Kooperativ "Vun der Atert" dëse Projet ëm. Solidaritéit an Transparenz stinn dobäi op éischter Plaz. D’Cliente solle genee wëssen, wéi héich déi verschidde Käschtepunkten sinn – wéi zum Beispill d’Pacht, d’Geseems an d’Main d’Oeuvre. Mee virun allem geet et och drëm, de Wäert ze kennen, esou d’Ingrid van der Kley vun der Kooperativ "Vun der Atert".

Zu Biekerech baue se Geméis a Kraider un an zwar nom Prinzip vun der solidarescher Landwirtschaft. Dat heescht: de Konsument bedeelegt sech am Virfeld un de Käschte vun der Produktioun an decidéiert zesumme mam Produzent, wéi a wat ugebaut gëtt. De Konsument kritt reegelméisseg säi Geméiskuerf an de Produzent bleift net eleng op de Käschte sëtzen, wann eng Recolte duerch Wieder-Aflëss gelidden huet. D’Kooperativ "Vun der Atert" geet awer e Schrëtt méi wäit a léisst de Client iwwert de Präis bestëmmen. Esou erméiglecht een och Stéit mat engem méi klengen Akommes mat ze maachen a frëscht Geméis ze kafen, well "héichwäertegt Geméis dierft kee Luxus-Produit sinn", fënnt d’Ingrid van der Kley.

Um Feld schaffen ee Geméisgäertner, d’Cliente selwer a Flüchtlingen, a stellen zesumme sécher, dass d’Cliente vun Abrëll bis November ee Kuerf pro Woch kréien. A souguer wa Leit manner wéi 25 Euro fir d’Geméis bezuelen, géing d’Rechnung egal wéi opgoen. D’Produktioun géing dann einfach un de Budget ugepasst ginn, erkläert d’Ingrid van der Kley.

Mee wéi reagéiere Clienten, wann een hinnen keen Unhaltspunkt gëtt, wat de Präis ugeet? Gi se iwwerhaapt eppes, wa se net mussen? Dat wollte mir erausfannen an hunn um Wochemaart um Knuedler en eegene Geméisstand opgeriicht, wou d’Clienten de Präis fir d’Geméis bestëmme konnten. E puer skeptesch Blécker méi spéit, brummt d’Geschäft! No ongeféier enger Stonn hu mir ronn 70 Euro erakritt. De reelle Präis vun de Produiten an dat, wat d’Clienten dofir bezuelt hunn, louch an der Reegel net wäit auserneen. Just eemol hu mir bedeitend méi kritt, an eemol bedeitend manner, wéi dat, wat et wierklech kascht. Vun enger Cliente krute mir 8 Euro am Plaz vun 3,40 Euro. An eng Koppel aus Holland huet fir 2 Kilo Gromperen, eng Botte Réidercher, 4 Courgetten an eng Tut Mirabelle ronn 4 Euro bezuelt amplaz vu 17.

Dass de Client souguer fräiwëlleg méi bezilt, wann een him de Choix léisst, wier beim "Pay What You Want"-Konzept net aussergewéinlech, erkläert d’Psychologin Gaby Damjanovic. Eng ganz Rei Facteure géingen do matspillen, wéi zum Beispill dat eegent Selbstbild a wéi ee sech no bausse wëll ginn. Eng wichteg Roll spillt och de Vendeur an de Kontakt zu him. Wou ee sech anonym vläicht éischter traut, manner ze bezuelen, steet engem an eisem Test ee jonken Här géigeniwwer, deen een direkt uschwätzt.

Nach ass dat Konzept vum "Pay what you want" éischter onbekannt hei am Land. Bei der Kooperativ "Vun der Atert" dogéint maache mëttlerweil schonn 68 Stéit beim Projet "Gaart à vous" mat. All Freideg kënne si hiert Geméis siche kommen. Kierf, déi net ofgeholl ginn – zum Beispill well de Client an der Vakanz ass – ginn un de Centre d’Accueil Felix Schroeder oder un de Cent Buttek Réiden.