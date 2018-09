"Kuerz a knapp": Episod 1 - De Joshua Ginter vun de Piraten (12.09.2018) An der éischter Episod vun eiser Serie "Kuerz a knapp" hu mir den Joshua Ginter vun de Pirate befrot.

Dobäi geet et drëms, an 3 Minutte souvill Froen, wéi méiglech ze beäntweren an den Ufank mécht den Joshua Ginter vun de Piraten – oder besser gesot vun der PID. Déi zwou Parteien triede jo am Oktober zesummen un. Bei der Partei fir integral Demokratie ass de Joshua zanter engem Joer. Niewebäi ass en och Scoutschef, fräiwëllege Pompjee, am Comité vun engem Duerfveräin an nach villes méi, wéi Dir elo an eiser éischter Episod vu "Kuerz a knapp" wäert gewuer ginn.