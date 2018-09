© Ben Frin

Dëse Projet gëtt vum Staat mat 30 Milliounen Euro kofinanzéiert a soll d'Operateuren dozou bréngen, an dës Technologie ze investéieren, esou dass bis 2025 déi grouss Agglomeratiounen an Transportweeër hei am Land couvréiert sinn, esou wéi et d'EU Kommissioun gäre géif gesinn.Den Ausbau vum 5G-Reseau wier wichteg, fir mam Fortschrëtt vun der Technologie Schrëtt ze halen, sot de Premier- a Kommunikatiounsminister Xavier Bettel, et kéint een et sech net leeschten, hanner Marchéë wéi Asien an Amerika zeréck ze bleiwen.D'5G-Technologie ass der Zäit allerdéngs viraus, aktuell Mobiltelefone si mam 5G-Reseau nach guer net kompatibel, déi éischt Apparater sollen Enn 2019 op de Marché kommen.