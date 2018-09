Wat fir en Afloss hu sozial Medien op d'Walen? (12.09.2018) Mat de soziale Medie kënnen d'Politiker selwer bestëmmen, wéi si wëlle gesi ginn. Ouni de Filter vun der Press.

Sozial Medie schafen eng idealiséiert Welt, stimuléieren Emotiounen. Esou och beim François Bausch: vill Natur, gutt Kollegen, alles am grénge Beräich. Einfach dobäi sinn, geet awer net duer. Sozial Medie verlaange vill Zäit a Fleeg. E Konto soll gefiddert ginn, fir seng Follower net z'enttäuschen.Op Twitter ass et d'Geschicht vun dräi Regierungs-Kollegen op der Fouer. De Xavier Bettel signaliséiert: Blo-Rout-Gréng geet et no 5 Joer Regierung nach gutt. Och den Etienne Schneider weess sech ze profiléieren: déi selwer ernannten "Superheroes" kréien 52 Häerzercher.D’Messagë solle viral ginn, vun anerer gedeelt.D'LSAP huet eng 70 Kuerzfilmer produzéiert. Woubäi et net jidderengem gegënnt ass, e gebuerene Schauspiller ze sinn.Op de soziale Medien huet een e puer Sekonnen, fir e Message eriwwer ze ginn. A wat ass dann elo hänkenbliwwen?