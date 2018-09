Dat geet aus enger Ëmfro vun TNS-ILRES ervir. Dat si 16% méi wéi nach am Januar dëst Joer. D'lescht Woch schonn hat den Nohaltegkeetsminister François Bausch e puer Chifferen aus dësem Sondage public gemaach, deen e Mëttwoch integral publizéiert gouf. 86% vun de Leit déi gefrot goufen, fannen den Tram eng gutt Saach. Lues a lues kënnt den Tram ëmmer besser bei den Utilisateuren un, och wann nach vill Loft no uewe bleift. Sou hu bannent den éischten Méint, wou den Tram fiert, 27% nëmmen ee bis dräi mol dorobber zeréck gegraff. Just zwee Prozent vun de Leit déi gefrot goufen, fuere reegelméisseg domat, fir zum Beispill op d'Aarbecht. 56% sinn nach ni mat dem neien Verkéiersmëttel gefuer.87% vun de Leit déi domat fueren, sinn dann iwwerdeems zefridde mat der Frequenz mat där den Tram zirkuléiert. 92% appreciéieren de Confort am Tram a 97% den Design an d'Ästhetik. Iwwer 90% fannen och den Amenagement vun de Quaien gutt. Wäit manner zefridde sinn d'Leit wat d'Korrespondenz mam Zuch respektiv mam Bus betrëfft. 81% hunn sech iwwerdeem dofir ausgeschwat hirem Entourage den Tram ze recommandéieren.