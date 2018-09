An de Gemengen Ettelbréck a Schieren waren déi eenzel Gemengerotsmember all dofir, an der Gemeng Ierpeldeng un der Sauer hu sechs Conseilleren dofir gestëmmt an 3 dogéint. Sou eng Fusioun wier e wichtege Schrëtt fir d'Nordstad.Den Ettelbrécker Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf huet dëse Schrëtt dann och e Mëttwoch den Owend op Facebook begréisst an de Gemengeréit fir hir Decisioun felicitéiert. Et géif een all d'Suergen eescht huelen, et hätt een eng spannend Zäit viru sech, fir Kloerheet ze schafen an Iddie fir e gräifbaren Projet auszeschaffen, sou den Ettelbrécker Gemengepapp.

Zu der Nordstad gehéieren nieft de Gemengen Ettelbréck, Schieren an Ierpeldeng/Sauer och nach Bettenduerf, Colmer-Bierg an Dikrech.