Wéi et heescht, wéilten am Kanton Réimech 4 Gemengen iwwert eng eventuell Fusioun matenee schwätzen.

© googlemaps.com

Bus a Waldbriedemes denke scho méi laang iwwert eng Fusioun no. Déi éischt Gespréicher sollen am Oktober ufänken.



Weider potentiell Partner kéinten nach Réimech a Stadbriedemes sinn, fir mat an d'Fusiounsboot ze klammen. Wéi d'Wort schreift wieren d'Buergermeeschter vun deenen zwou Gemengen bereet fir Gespréicher, och wa béid Gemengepäpp an enger éischter Reaktioun mat virsiichtegem Optimismus sou enger eventueller Fusioun entgéint kucken.