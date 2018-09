Gutt 5 Woche virun de Chamberwale fille mer elo all Woch donneschdes moies an eiser Emissioun "Dir hutt d'Wuert" de Bols bei de Leit dobaussen, a wëllen hir Meenung héieren zu ganz verschiddenen Themen. Dësen Donneschdeg goung et ëm de Wuesstem an déi wirtschaftlech Entwécklung.





Dir hutt d'Wuert - Wuesstem a wirtschaftlech Entwécklung



Déi meescht Nolauschterer ware sech eens, dass de séiere Wuesstem virun allem negativ Konsequenze wéi Stau an e Manktem u Wunnengen an Infrastrukture mat sech bréngt. Sou zum Beispill den Alain Moos vun Éilereng.Den Albert Sigrand vu Reide fënnt, dass d'Liewensqualitéit an den Dierfer ëmmer weider erofgeet an dat trotz dem Wuesstem.Een eenzegen Nolauschterer, de Max Leners vun Diddeleng, fënnt awer, dass den Wuesstem muss erhale ginn.

D'nächst Woch ass et dann donneschdes moies nees un iech dobaussen, fir mat eis ze diskutéieren an eis är Meenung ze soen, dëst zum Thema "Famill an Soziales".